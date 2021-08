Raleigh, NC Author Publishes Book In Spanish

¿Habías Escuchado Esto? Parte 2, a new book by José Luis Rodríguez Calderón, has been released by Dorrance Publishing Co., Inc.¿Habías Escuchado Esto? Parte 2 introduce muchas cosas que la mayoría del pueblo cristiano, posiblemente, nunca había considerado. ¿Había escuchado que las nueve veces que aparece la palabra "maná" en la Biblia tienen una relación directa con los nueve dones espirituales? ¿Había escuchado que la Biblia está repleta o impregnada con indicaciones de que Jesucristo regresará en el tercer día profético, o tan pronto este se termine? Si lo había escuchado, no por eso se pierda la oportunidad de enterarse de lo expuesto aquí. ¡Léase este libro, y le aseguro que se sorprenderá. !Se maravillará, porque Dios es grande!José Luis Rodríguez Calderón nació en el 1954 en Luquillo, Puerto Rico. Está casado con Lydia De Jesús Delgado. Ellos tienen cuatro hijas y siete nietos. Él escribe canciones, poemas, y ejecuta un poquito con la guitarra. Él es el autor de los libros: ¡Que el mensaje esté bien escrito! Ojeada a las reglas gramaticales; Canciones y Versos; Diez de los asuntos que nos conviene entender; La Presentación del Hijo de Dios; Letras Entendidas; Una explicación atrevida: si eso es malo, estoy perdido; Presentaciones Exclusivas; y otros libros escritos en inglés. Él tiene una maestría en administración de empresas, trabaja para Fujifilm Diosynth Biotechnolgies en North Carolina y también enseña religión en North Carolina.¿Habías Escuchado Esto? Parte 2 is a 145-page paperback with a retail price of $14.00 and eBook ($9.00). The ISBN is 978-1-6376-4096-8. It was published by Dorrance Publishing Co., Inc of Pittsburgh, Pennsylvania. For members of the press, to request a review copy, visit our virtual pressroom at https://dorrancepressroom.com/habias-escuchado-esto/ or to buy the book visit our online bookstore at https://bookstore.dorrancepublishing.com/habias-escuchado-esto-parte-2-sp/