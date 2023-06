Braintree, MA Author Publishes Family Guide

La Famille: Selon la plan de dieu, a new book by Pasteur Erick Descopin, has been released by RoseDog Books.C'est avec une joie intense et un profund sentiment de gratitude que je vous recommande cet ouvrage pratique, inpire et indisl)l~DSiible bonheur de votre famille. Ce guide pratique:La Famille Selon le Plan de est une base d'inspiration et d'information inlassable traitant lesdifferent problemes que confrontent Ies families dans Ia societe actuelle. Considerantl'effritement des valeurs sociales, l' auteur se propose dans une perspective spirituelle vous prodiguer des conseils pouvant faire de vous le meilleur pere ou Ia meilleure mere de votre famille.Que cette oeuvre d'art soit vot:re livre prefere et votre conseiller familial. Ce n'est pas seulement un livre mais aussi un tresor. Quelque soit le probleme qui surgit au sein de votre famille, qu' il soit d'ordre moral, sentimental et spirituel Ia reponse se trouve a l'interieur de ce livre.Si toute fois, vous avez besoin d'un ouvrage pouvant vous aider a surmonter vos problemes familiaux, si vous avez des problemes avec votre adolescent et si votre vie de couple est en deo•esse, en d'autres termes, quelque soit Ia situation que traverse vou•e vie conjugate, je vous propose ce bouquin La Famille Seton le Plan de Dieu.About the AuthorErick Descopin, Predicateur, Pasteur et Conferencier. 2011 etudiant au Seminaire de Theologie Evangelique de Port-au-Prince (STEP) programme de Licence. Pasteur Descopin a decroche un Bachelier en Theologie du New Coalition Bible School Seminary via Conerstone ChristianUniversity. II est Membre du Conseil Pastoral a I' Eglise Baptiste Haitienne deBethesda Hyde Park MA. Dieu a puissamment utilize son serviteur dans le ministere de Ia predi-cation. II aeu I' heureux privilege de precher Ia parole de Dieu un peu pattout aux Etats-Unis d'Amerique, Notamment: New-York, New-Jersey, Boston, Florida et North-Caroline. 1998-2000 etudiant a L'INAGHEI. Pasteur Descopin est detenteur d' une Licence en Adminisoation et en Comptabilite. 2008-2015 il a oeuvre a l'Universite Lumiere (ULUM) Comme AdministrateurGeneral. Marie a Mru•ie Therese T. Cham, Pasteur Descopin est pere de troisenfants: Berti lie, Dana et Rendy.Pasteur Erick Descopin reconnait Ia grandeur de Dieu dans sa vie, il a offert son service auxfamilies du monde entier. En ecrivant son livre intitule: La Famille Seton le Plan de Dieu.Find the English version at https://bookstore.dorrancepublishing.com/the-family-according-to-gods-plan/ La Famille: Selon la plan de dieu is a 264-page paperback with a retail price of $20.00 (eBook $15.00). The ISBN is 979-8-88812-348-5. It was published by RoseDog Books of Pittsburgh, Pennsylvania. For more information, or to request a review copy, please go to our virtual pressroom at https://dorrancepressroom.com/la-famille-selon-la-plan-de-dieu-french-edition/ or our online bookstore at https://rosedogbookstore.com/la-famille-selon-le-plan-de-dieu/