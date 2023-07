Chesterfield, VA Author Publishes Spiritual Novel

Exodus 2: Cuando un Dios enojado habla, a new book by Peter Presley, has been released by Dorrance Publishing Co., Inc.Exodus 2: Cuando un Dios enojado habla es sobre el autodescubrimiento y el conocimiento de cómo Dios envió a Peter Presley aquí para un propósito especial.Dios solo reveló el propósito de Pedro después de completar su entrenamiento de vida para que pudiera seguir adelante con su plan por el resto de su vida. Era importante que Pedro escribiera este libro en su propia palabra como un registro de cómo Dios lo guió y protegió hasta que lo necesitó para hacer su trabajo. Este libro es para hacer que todos tomen conciencia de que Dios está enviando un mensaje, no sólo a su pueblo sino al mundo, de que está poniendo fin a esta era. Han pasado más de 2000 años desde que Dios eligió enviar un mensaje como este a su pueblo. La vida de Pedro ha sido una serie de eventos que lo han preparado de manera única para la tarea que emprenderá.Exodus 2: Cuando un Dios enojado habla is a 306-page paperback with a retail price of $25.00 (eBook $20.00). The ISBN is 979-8-88925-053-1. It was published by Dorrance Publishing Co., Inc of Pittsburgh, Pennsylvania. For members of the press, to request a review copy, visit our virtual pressroom at https://dorrancepressroom.com/exodus-2-cuando-un-dios-enojado-habla/ or to buy the book visit our online bookstore at https://bookstore.dorrancepublishing.com/exodus-2-cuando-un-dios-enojado-habla/