Hatillo, Puerto Rico Author Publishes Spanish-Language Novel

The Look of Love, a new book by Agustin "Piro" Santiago Garcia, has been released by Dorrance Publishing Co., Inc.La historia de dos niños que nacen juntos en una base militar y son separados por sus padres. Antes de separarse, toman fotos para recordar el momento. La historia se basa en 1970 en algún lugar de Estados Unidos. Pero la gran pregunta es: ¿El tiempo se encargará de unirlos nuevamente? Una novela que cautivará tu mente con Amor, Acción y drama. El escritor nos invita a un libro para toda la familia, interesante y lleno de intriga que no te permitirá parar de leer.About the AuthorAgustin "Piro" Santiago Garcia es un escritor aficionado amante de la lectura y la escritura. Desde muy pequeño se intereso por la agricultura gracias a su abuelo y su padre que le inculcaron el amor por la tierra. Tras tener la idea de escribir un libro, el tiempo de Pandemia por Covid-19 le impulso a escribir esta Historia. Al ver su hija envolverse en diferentes lecturas, "Piro" como cariñosamente lo conoce su familia y amistades, te llevara por un viaje que te emocionara, te hará llorar y saltar de tu asiento. Este libro es inspirado por el tiempo conociendo y viajando a través de la lectura. Nació y reside en Puerto Rico. Aún después de los años sigue teniendo pasión por la lectura y la agricultura.The Look of Love is a 30-page paperback with a retail price of $11.00 (eBook $11.00). The ISBN is 979-8-88729-357-8. It was published by Dorrance Publishing Co., Inc of Pittsburgh, Pennsylvania. For members of the press, to request a review copy, visit our virtual pressroom at https://dorrancepressroom.com/the-look-of-love-sp/ or to buy the book visit our online bookstore at https://bookstore.dorrancepublishing.com/the-look-of-love-sp/