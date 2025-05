Educadora vitalicia de Salisbury, Carolina del Norte publica una novela de suspenso

Dorrance Publishing se complace en anunciar la publicación de "Hasta Mañana" la novela debut de Carolyn Wilkerson."Hasta Mañana" cuenta la historia de la agente de la Patrulla Fronteriza Miriam Valencia en su búsqueda del narcotraficante que le dio a su hijo unas drogas que lo mataron, mientras se sumerge en el mundo de la migración irregular y la difícil tarea de patrullar la frontera del sudoeste de Estados Unidos.Su atemporal trama está basada en hechos que pudieron ocurrir. Resalta la historia de una madre adolescente que primero tuvo que criarse a sí misma, luego debió tomar las difíciles decisiones sobre las necesidades y responsabilidades de su hijo, y sus derechos maternales. Al final, ella debe escoger entre la amistad y la justicia.La autora afamada por la crítica, Carolyn Wilkerson, desea que el lector se lleve una auténtica representación de la realidad y sus múltiples y diversas interpretaciones, tal como existe en la actualidad en todas las aristas de la gestión de fronteras y migración, además, de tener en cuenta sus factores sociales, culturales y económicos inextricablemente entrelazados."Hasta Mañana", the debut novel by Carolyn Wilkerson, has been released by Dorrance Publishing Co., Inc."Hasta Mañana" tells the story of Border Patrol Agent Miriam Valencia's search for the drug smuggler who gave her son drugs that killed him, while also addressing illegal immigration and the difficult task of patrolling the southwestern border.While this timeless story is based on things that could happen, it also highlights the story of an adolescent mother, who had to first raise herself, and who had to make the hard decisions about the needs and responsibilities of her child, and her parental rights. In the end, she must choose between friendship and justice.Critically acclaimed author, Carolyn Wilkerson, wishes you, the reader, to take away an authentic depiction of reality and its many diverse interpretations, as it currently exists on all sides of border/migration management issues, considering their inextricably intertwined social, cultural, and economic factors.Carolyn Wilkerson es profesora titular de Educación y actual vicepresidenta de Eficacia Institucional del Livingstone College. Tiene un doctorado en Fundamentos Sociales y Filosóficos de la Educación por la Universidad de Rutgers, con estudios posdoctorales en la Universidad de Phoenix. Su amplia experiencia educativa va desde ser maestra de primaria hasta secundaria, directora de escuela y profesora universitaria. Por lo cual no es de extrañar que una mujer dedicada a la educación escriba un libro para ayudar a los demás.Wilkerson fue también una madre soltera cuyo hijo es ahora un agente federal retirado de Estados Unidos. y quien la ayuda a cumplir un sueño aplazado. "Hasta Mañana" no sería la obra que es sin la investigación y la consulta de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras que ella pudo llevar a cabo con la ayuda de su hijo y sus colegas.Aunque Wilkerson utilizó sus dotes de escritora para redactar documentos profesionales, señala que es tímida por naturaleza y que lleva muchos años dedicada a la escritura de ficción y poesía en el armario. Escribir es una forma que tiene Wilkerson de liberar sus pensamientos de la cabeza, incluso cuando nadie los lee salvo ella. Anima a otras personas que tuvieron que tomar decisiones prácticas en el pasado a que revisen sus sueños de la infancia y abracen la pasión que todavía puede estar ahí.«"Hasta Mañana" es una emocionante novela de ritmo rápido con grandes personajes y una trama donde la línea entre los malos y los buenos se cruza tan a menudo como la frontera de Estados Unidos. Wilkerson retrata con precisión mi experiencia como agente de la Patrulla Fronteriza, al tiempo que me mantuvo entretenido durante toda la historia; cada capítulo me atraía hacia el siguiente, para culminar en una conclusión inesperada» -Mike Molloy, agente retirado a cargo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.Para conectar con Carolyn Wilkerson visita su sitio web en https://carolynwilkerson.com o conecta con su perfil en Instagram @cwilkersonbooks.Carolyn Wilkerson is a tenured professor of education and the current Vice President for Institutional Effectiveness at Livingstone College. She received her doctorate in Social and Philosophical Foundations of Education from Rutgers University with a post-doctoral study at the University of Phoenix. With an extensive educational background from K-12 teacher, school principal, to collegiate professor, it is no surprise that a woman dedicated to education has now published a book to help others.Wilkerson was also a single mother whose son is now a retired U.S. Federal Agent, and he is helping her to fulfill a dream deferred. "Hasta Mañana" would not be the work it is without the research and consultation of the CBP that she was able to conduct with the help of her son and his colleagues.Although Wilkerson has used her writing skills to author professional documents, she notes that she is shy by nature and a closet writer of fiction and poetry for many years. Writing is a way Wilkerson liberated her thoughts from her head, even when no one read them but her. She encourages others who have had to make practical choices in years past to revisit their childhood dreams and embrace the passion that might still be there.""Hasta Mañana" is a fast-moving and exciting thriller novel with great characters and a story where the line between the bad guys and good guys is crossed as often as the U.S. border. Wilkerson accurately portrayed my experience of working as a Border Patrol Agent while keeping me entertained the whole way with each chapter drawing me to the next, leading to an unexpected conclusion." Mike Molloy, U.S. Border Patrol Agent in Charge, RetiredVisit Carolyn Wilkerson at https://carolynwilkerson.com. "Hasta Mañana" (English Version) is a 192-page paperback with a retail price of $18.00 (eBook $13.00). The ISBN is 979-8-89027-010-8. Published by Dorrance Publishing Co., Inc. of Pittsburgh, Pennsylvania. For members of the press, to request a review copy or author interview, please visit https://bookstore.dorrancepublishing.com/pages/media-requests or to buy the book, visit our online bookstore at https://bookstore.dorrancepublishing.com/products/hasta-ma-ana "Hasta Mañana" está publicado en formato tapa blanda de 218 páginas con un precio de venta al público de 19,00 dólares y en formato electrónico a 14,00 dólares. El ISBN es 979-8-89499-080-4. Fue publicado por Dorrance Publishing Co, Inc de Pittsburgh, Pensilvania. Los miembros de la prensa que deseen solicitar un ejemplar de reseña pueden visitar nuestra sala de prensa virtual en https://bookstore.dorrancepublishing.com/pages/media-requests o comprar el libro en nuestra librería en línea en https://bookstore.dorrancepublishing.com/products/hasta-manana-spanish