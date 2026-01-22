Autor de Houston, Texas, Publica Libro Infantil
January 22, 2026 (PRLEAP.COM) Lifestyle News"Amelia 1 - Versión en español", un nuevo libro de Amelia Heanton, ha sido publicado por Dorrance Publishing Co., Inc.
"Amelia" de Amelia Heanton es un libro de aventuras para niños que cuenta la historia de una joven llamada Amelia y sus muchas experiencias a lo largo de su vida. La narración la sigue a través de diversos desafíos y éxitos mientras se esfuerza por hacer realidad sus sueños, destacando los temas de la resiliencia, la amabilidad y la confianza en sí misma. La historia enfatiza el poder de la dedicación y la importancia de apoyar a los demás a través de su campaña "Just BE".
"Amelia 1 - Versión en español" es un libro de tapa dura de 72 páginas con un precio de venta al público de $44.00 (libro electrónico $39.00). El ISBN es 979-8-89649-490-4. Publicado por Dorrance Publishing Co., Inc. de Pittsburgh, Pensilvania. Para miembros de la prensa, para solicitar un ejemplar de reseña o una entrevista con la autora, visite https://bookstore.dorrancepublishing.com/pages/media-requests o para comprar el libro, visite nuestra librería en línea en https://bookstore.dorrancepublishing.com/products/amelia-1-spanish-version . Para obtener más información sobre nuestros servicios editoriales, visite https://www.dorrancepublishing.com/
