Un auteur de Houston, au Texas, publie un livre pour enfants en français
February 08, 2026 (PRLEAP.COM) Entertainment News« Amelia version française », un nouveau livre d'Amelia Heanton, a été publié par Dorrance Publishing Co., Inc.
Voici l'histoire d'Amelia et de ses nombreuses aventures. Suivez ses difficultés et ses triomphes, grâce à sa patience et sa persévérance, pour réaliser ses rêves. Découvrez les fruits de son dévouement à sa campagne « Just Be » et au succès de la marque Heanton. Comme toujours, des ennemis tenteront de la freiner à chaque pas. Son esprit invincible les repoussera à chaque instant.
À propos de l'auteur
Amelia Heanton est une mère dévouée à son fils adoré. Elle fabrique du savon, cultive toutes sortes de plantes de jardin et est une jeune écrivaine passionnée.
L'ouvrage « Amelia French Version » est un livre relié de 74 pages, vendu au prix de 44,00 $ (39,00 $ pour la version numérique). Son ISBN est le 979-8-89649-459-1. Il est publié par Dorrance Publishing Co., Inc., à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Pour les journalistes souhaitant recevoir un exemplaire de presse ou solliciter une interview de l'auteure, veuillez consulter la page https://bookstore.dorrancepublishing.com/pages/media-requests. Pour acheter le livre, rendez-vous sur notre librairie en ligne : https://bookstore.dorrancepublishing.com/products/amelia-1-french-version. Pour plus d'informations sur nos services d'édition, veuillez consulter le site https://www.dorrancepublishing.com/
Contact Information
Dorrance Marketing
Dorrance Publishing
Contact Us
Dorrance Marketing
Dorrance Publishing
Contact Us